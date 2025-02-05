عراقجي: سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات مع جيراننا

وخلال اجتماع المساعدين في شؤون التنمية الإدارية والموارد للهيئات التنفيذية في وزارة الخارجية الايرانية،الذي كان بحضور وزير الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الإدارة والتشغيل "علاء الدين رفيع زادة" وعدد من مساعدي ومدراء الهيئات التنفيذية؛ شرح وزير الخارجية عملية التطورات السريعة والمعقدة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية منذ بداية تسلم الحكومة الـ 14 مهامها وحتى الآن، وكذلك نهج وجهود وأعمال وزارة الخارجية في مجال السياسة والعلاقات الخارجية.

واكد عراقجي على أن إدارة السياسة الخارجية ستبذل قصارى جهدها لاستخدام قدراتها الدبلوماسية، خاصة في إطار سياسة حسن الجوار، لتعميق علاقات إيران مع جيرانها وتعزيزها بشكل شامل.

وفي هذا اللقاء ايضا، اشار رفيع زادة الى برنامج الاصلاح الاداري معتبرا اياه بمثابة منصة لتنمية وتقدم البلاد وإيجاد آلية محددة لتعزيز العدالة الإدارية ومراقبة الكفاءة في الانتخابات والتعيينات وتكافؤ فرص العمل، وتحسين رضا الناس نتيجة توسع الحكومة الإلكترونية.

انتهى**ر.م