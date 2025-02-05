متحدث القضاء: إيران هي الدولة الأكثر استقلالية في العالم

وقال "اصغر جهانغير" في مؤتمره الصحفي: إن الامام الخميني (رض) لقد خلق نظاما جديدا في مجال العلاقات الدولية في العصر المعاصر وفي العصر الذي كانت فيه مدارس الغرب والشرق هي المهيمنة وأضاف المتحدث باسم القضاء: إن الإمام (ره) قدم الثورة الإسلامية على أساس رؤية عالمية توحيدية و تمكن من إقامة نظام ديني في إيران بانتصار الثورة الإسلامية .

وأوضح: إن نظام الجمهورية الإسلامية السياسة مبني على الدين، وتعليماتها مأخوذة من الإسلام المحمدي الأصیل وتعرف هذه الثورة برفض الهيمنة وكذلك رفض التدخل الأجنبي في الأراضي الأخرى.

وقال جهانغير: كان الإمام (ره) يعتبر نفسه دائمًا خادمًا للشعب وأضاف: أن طبيعة الثورة الإسلامية كانت مختلفة عن الثورات الأخرى وأثبت أنه لا بد من الوقوف والصمود من أجل التغلب على العدو.

یتبع..