٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85740961
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متحدث القضاء: إيران هي الدولة الأكثر استقلالية في العالم

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٨ ص
رمز الخبر: 85740961
متحدث القضاء: إيران هي الدولة الأكثر استقلالية في العالم

طهران/5 شباط/فبراير/ارنا- قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانغير" إن أعظم إنجاز للثورة الإسلامية هو استقلال البلاد وتحریر الشعب وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الأكثر استقلالية في العالم وقد ضمن الأمن على كافة المستويات.

وقال "اصغر جهانغير" في مؤتمره الصحفي: إن الامام الخميني (رض) لقد خلق نظاما جديدا في مجال العلاقات الدولية في العصر المعاصر وفي العصر الذي كانت فيه مدارس الغرب والشرق هي المهيمنة وأضاف المتحدث باسم القضاء: إن الإمام (ره) قدم الثورة الإسلامية على أساس رؤية عالمية توحيدية و تمكن من إقامة نظام ديني في إيران بانتصار الثورة الإسلامية .
وأوضح: إن نظام الجمهورية الإسلامية السياسة مبني على الدين، وتعليماتها مأخوذة من الإسلام المحمدي الأصیل وتعرف هذه الثورة برفض الهيمنة وكذلك رفض التدخل الأجنبي في الأراضي الأخرى.

وقال جهانغير: كان الإمام (ره) يعتبر نفسه دائمًا خادمًا للشعب وأضاف: أن طبيعة الثورة الإسلامية كانت مختلفة عن الثورات الأخرى وأثبت أنه لا بد من الوقوف والصمود من أجل التغلب على العدو.

یتبع..

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