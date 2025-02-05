٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85741122
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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القانوع: تصريح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيین من غزة محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85741122
القانوع: تصريح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيین من غزة محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة

طهران/ 5 شباط/فبراير/إرنا- قال الناطـق باسم حركة حماس "عبد اللطيف القانوع"، إن "التصريحات الأميركية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وآخرها تصريح الرئيس ترامب خطيرة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة".

وقال القانوع: الشعب الذي صمد 15 شهرا أمام أعتى آلة عسكرية وأفشل محاولة تهجيره، سيبقى على ذلك متشبثا بأرضه ولن يقبل بمخطط تهجيره مهما كانت التكلفة.

وأضاف،" إننا ندعو دول العالم والمجتمع الدولي لرفض تصريحات ترامب بتهجير شعبنا ودعم حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير مصيره."

تجدر الإشارة، اعتبر الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، أمس الثلاثاء، أن الفلسطينيين سيودون بشدة مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم سيودون بشدة مغادرة غزة"، مضيفا "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

وقال "لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم"، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من شن "إسرائيل" حليفة الولايات المتحدة حرباً مدمرة على القطاع.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا إلى نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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