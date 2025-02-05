القانوع: تصريح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيین من غزة محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة

وقال القانوع: الشعب الذي صمد 15 شهرا أمام أعتى آلة عسكرية وأفشل محاولة تهجيره، سيبقى على ذلك متشبثا بأرضه ولن يقبل بمخطط تهجيره مهما كانت التكلفة.

وأضاف،" إننا ندعو دول العالم والمجتمع الدولي لرفض تصريحات ترامب بتهجير شعبنا ودعم حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير مصيره."

تجدر الإشارة، اعتبر الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، أمس الثلاثاء، أن الفلسطينيين سيودون بشدة مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم سيودون بشدة مغادرة غزة"، مضيفا "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

وقال "لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم"، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من شن "إسرائيل" حليفة الولايات المتحدة حرباً مدمرة على القطاع.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا إلى نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

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