بقائي: إيران سترد على أي تهديد أو ضغط بأقصى قدر من الصمود

وقال "إسماعيل بقائي"، الیوم الأربعاء، ردا على سؤال مراسل وكالة "إرنا" بشأن التصریحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إيران : إن المزاعم بشأن محاولة إيران صنع أسلحة نووية كذبة كبيرة، وقد ثبت كذبها مرات عديدة ومن يبحث عن اليقين في هذه القضیة فيمكن الحصول عليه بسهولة.

إيران تحرم أسلحة الدمار الشامل بناء على فتوى قائد الثورة الإسلامیة

وأكد بقائي: إن الکیان الصهيوني ليس عضوًا في أي معاهدة دولية لحظر أسلحة الدمار الشامل وهدد علنًا باستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد شعب غزة لکن الجمهورية الإسلامية الإيرانیة هي عضوة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويخضع البرنامج النووي الإيراني للإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لاتفاقیة الضمانات.

وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرم أسلحة الدمار الشامل لأسباب إسلامية وإنسانية وبناء على فتوى قائد الثورة الإسلامیة.

دعاة الحرب یطلقون مزاعم بشأن محاولة إيران اغتيال المسؤولين الأمريكيين

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، المزاعم الاستفزازية بشأن محاولةایران اغتيال المسؤولين الأمريكيين، وقال إن دعاة الحرب وكاذبون یطلقون هذه المزاعم.

وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف من حقها، متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ العدالة بشأن جريمة اغتيال أبطالها الوطنيين وكبار مسؤوليها حتى تحقيق النتيجة في المحاكم المحلية والدولية.

إيران تلتزم بالمسار الدبلوماسي لحل الخلافات

وأشار "إسماعيل بقائي" إلى تمسك إيران المبدئي بالمسار الدبلوماسي لحل الخلافات بين الحكومات على أساس الاحترام المتبادل والفهم الواقعي للمصالح المتبادلة والثنائية الناتجة عن أي مفاوضات وقال: إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره وارث التاريخ والحضارة الإيرانية الإسلامية العظيمة والعريقة، أثبت مرات عديدة أنه مستعد للتفاعلات السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين المصالح الوطنية، وأنه حازم وعازم في الدفاع عن مصالحه وأمنه القومي وسیرد علی أي تهديد أو ضغط بأقصى قدر من الصمود والمقاومة.

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