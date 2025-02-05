٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85741198
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مساعد رئيس الجمهورية: إيران لم ولن تكن لديها برنامج لإنتاج أسلحة نووية

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رمز الخبر: 85741198
مساعد رئيس الجمهورية: إيران لم ولن تكن لديها برنامج لإنتاج أسلحة نووية

طهران/ 5 شباط/فبراير/ارنا-قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ،ردا على تصریحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني: إيران لم ولن تكون لديها برنامج للأسلحة النووية.

واشار "محمد إسلامي" على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء للصحفيين: ألى تصريحات دونالد ترامب بانه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وقال: إيران لم ولن تكون لديها برنامج للأسلحة النووية. إن النهج الذي تتبعه إيران في هذا المجال واضح تماما.

وأضاف: أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يتم تنفيذه في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

هذا، وقد وقع ترامب الیوم الاربعاء5 شباط/فبراير قبل ساعة من موعد لقائه مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي، على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، وأعلن عن نيته منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وأثناء توقيع المذكرة، يوم الثلاثاء، أعرب ترامب عن أمله في "ألا تضطر" الولايات المتحدة لاستخدام تلك الإجراءات.

وأعلن الرئيس الأميركي استعداده للقاء الرئيس الإيراني.

انتهی**1426

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