47 لاعبا إيرانيا يشاركون في بطولة الفجيرة المفتوحة الدولية للتايكواندو

وتنطلق منافسات الإمارات الدولية المفتوحة، التي تُعد واحدة من كبرى بطولات التايكواندو العالمية،من 9 إلى 13 شباط/ فبراير الجاري، وتشهد أكبر مشاركة في تاريخها، بواقع 2628 لاعباً ولاعبة، في قاعة الشيخ زايد بالفجيرة وفي مختلف الفئات العمرية.

وتشارك إيران في هذا الحدث الرياضي الدولي بـ47 رياضيا في الفئات العمرية للبالغين والناشئة.

ويرافق اللاعبين الايرانيين، الطاقم الفني عن فئة الرجال: المدرب "مجيد افلاكي" ومساعدو المدرب "علي تاجيك" و"مهرداد يوسفي" ، وعن فئة السيدات : المدربات "مهروز ساعي"،" محبوبة محمدنجاد" و شیما خلیل‌ارجمندي".

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