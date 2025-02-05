وزير الدفاع الايراني: سنقوم بالكشف عن أنظمة جديدة

وعلى هامش فعاليات معرض وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اكد العميد نصير زادة للصحفيين على أن وزارة الدفاع يجب أن تتعاون مع الدفاع الوطني، مما يعني أن المعرفة المخزنة في وزارة الدفاع وفي صناعاتها، وهي التكنولوجيا المعقدة ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، سيتم نقلها إلى القطاع الوطني واستخدامها في صناعات أخرى مثل النفط والسيارات والطيران والبحرية وغيرها.

وبالاشارة الى حضور رئيس الجمهورية والوفد الحكومي والنائب الأول للرئيس في هذا المعرض، قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة بأن هذه الوزارة تتعاون وتتواصل مع أكثر من 7 آلاف شركة خاصة ومع أكثر من 1300 شركة معرفية، مؤكدا على ان وزارة الدفاع تستخدم كافة القدرات الوطنية لتطوير التقنيات، و تم انشاء حدائق تكنولوجية، ومؤسسات جامعية علمية، معربا عن امله في تطوير التعاون مع القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لإنتاج هذه الأنظمة المعروضة في المعرض.

واضاف العميد نصير زادة بانه يتم إنتاج كل تقنية معروضة في هذا المعرض وهي غير متوفرة مسبقا، كما يتم تصدير جزء كبير من هذه الأجزاء.

كما صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني بأنه قد مر شهر تقريبا على قيام القوات المسلحة بإجراء سلسلة من المناورات التدريبية التي من المحتمل أن تستمر حتى اوائل اذار/ مارس، مضيفا انه سيتم الكشف عن أنظمة جديدة خلال هذه المناورات.

انتهى**ر. م