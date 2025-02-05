مسؤول : تراجع بنسبة 87% في التعريفات التجارية بين ايران والاتحاد الاوراسي

وافادت ارنا، ان نجفي خوشرودي قال ذلك خلال ندوة حوارية عقدت، اليوم الاربعاء، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمؤتمر بحر قزوين المرتقب.

واضاف هذا المسؤول : نحن ندعم الجهود التي تصب في تطوير مجالات التعاون على 3 مستويات؛ الدولية والاقليمية والتجارة الحدودية.

واوضح : حول الصعيد الدولي، لقد وُضعت ادارة الاجراءات لاسيما فيما يخص القضايا النووية بين ايران وامريكا، على سلم الاعمال؛ كما في المستوى الاقليمي التعاون قائم مع تكتلات مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، والاتحاد الاوراسي، ومؤتمر بحر قزوين.

وحول اهمية التعامل التجاري مع دول الجوار الايراني، قال نجفي خوشرودي : ان المحافظات الحدودية تتمع بإمكانيات وطاقات ملفتة يمكن توظيفها في سياق توسيع العلاقات التجارية؛ مصرحا بان الحكومة تبذل الجهود لتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

وحول مؤتمر بحر قزوين، فقد اشار مساعد النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى توقيت هذا الحدث والذي سيعقد على مدى يومي 17 و18 شباط / فبراير الجاري، بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف : لقد وجّهت ايران دعوة الى رئيس وزراء طاجيكستان، واحدى الدول الاخرى للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيتضمن 7 منصات بشتى المجالات : الزراعية والجمركية والمصرفية والنقل وترانزيت والتعاون البيئي والصحي، والعلمي، الى جانب التعاون في مجالات الطاقة.

انتهى ** ح ع