حماس : تصريحات "ترامب" تصب الزيت على النار في المنطقة

وصرحت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء : إن تصريحات "دونالد ترامب" الرامية إلى احتلال أميركا لقطاع غزة هي تصريحات عدائية لشعبنا وللقضية الفلسطينية، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة بل تصب الزيت على النار.

وأضاف هذا البيان، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضه أو فرض الوصاية على شعبه، الذي قدم الشهداء لتحرير أرضه من الاحتلال ولإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما دعت حماس عبر بيانها، "الإدارة الأميركية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب" إلى "التراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة، والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه".

وطلبت حماس في بيانها اليوم، من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، عقد اجتماع عاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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المصدر / الغد