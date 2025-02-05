لجان المقاومة الفلسطينية : مخطط التهجير وإستئصال شعبنا سقط وفشل

وأضاف ابومجاهد في تصريح صفحي له اليوم الأربعاء، أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشلان أهداف العدو الصهيوني وسيبقى شعبنا متمسكا ومتجذرا بأرضه وشعبتا قدم أكثر من 50 الف شهيدا وآلاف الجرحى ووقف صامدا وثابتا وأفشل رهانات الأعداء بإقتلاع شعبنا وتهجيره".

وتابع: مخطط التهجير وإستئصال شعبنا سقط وفشل تحت أقدام النازحين من ابناء شعبنا الذين عادوا الى أرضهم التي هجروا منها تحت القصف والتدمير وحرب الابادة الصهيوأمريكية؛ مؤكدا، بأن "مصر والأردن تمتلكان من اوراق القوة والإقتدار ما يؤهلهما لمواجهة مخاطر ومخططات دونالد ترامب وإفشالها".

واستطرد هذا القيادي الفلسطيني : مصر والأردن لن تسمحا بوجود وطن بديل للفلسطينيين، وأوهام ترامب ستبدد امام صلابة الموقف المصري والاردني وإرادتهما الرافضة لمخطط التهجير الخبيث؛ معتبرا بأن الادارات الامريكية المتعاقبة وفي مقدمتها إدارة بايدن المجرم وبدعمها الإعلامي والسياسي والعسكري اللامحدود لم تفلح في كسر إرادة شعبنا وتركيعه وإخضاعه وإقتلاعه من ارضه.

ولفت ابو مجاهد : لو رفضت الدول العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني والخضوع للقرار الأمريكي المنحاز للكيان الصهيوني المجرم، وتوقفوا عن دفع مليارات الدولارات التي تمول بها امريكا عدوانها على شعوبنا فلن يستطيع المجرم ترامب تمرير مخططاته الاجرامية الخبيثة.

وأكمل قوله : حان الوقت كشعب فلسطيني أن نضع ونترك كل خلافاتنا جانبا ونتمسك بوحدتنا على قاعدة حماية الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة والوقوف بكل حزم ووضوح في وجه المخططات الصهيوأمريكية.

انتهى**9365/ ح ع **

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المصدر/وكالة شهاب الإخبارية