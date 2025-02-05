بزشكيان يرعى تدشين عدد من مشاريع المياه ومحطات الطاقة المتجددة في البلاد

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن وزارة الطاقة الإيرانية، بأن المشاريع التي دخلت حيز التنفذ برعاية رئيس الجمهورية اليوم، تشمل هذه عمليات إمداد المياه إلى 1546 قرية، بالإضافة إلى 323 ميغاواط من مشاريع محطات الطاقة المتجددة باستثمار قدره 8 آلاف مليار تومان في جميع أنحاء البلاد، كما تمت المباشرة في تنفيذ 6600 وحدة طاقة متجددة أخرى باستثمار قدره 160 ألف مليار تومان (العملة الوطنية) وفقا لايعازات الرئيس بزشكيان.

وكشفت وزارة الطاقة الإيرانية أيضا، عن 14 مشروعا ضخما لمعالجة عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، بهدف تجاوز ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال موسم الصيف القادم في البلاد.

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