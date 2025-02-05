٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85741629
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بزشكيان يرعى تدشين عدد من مشاريع المياه ومحطات الطاقة المتجددة في البلاد

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ م
رمز الخبر: 85741629
بزشكيان يرعى تدشين عدد من مشاريع المياه ومحطات الطاقة المتجددة في البلاد

طهران / 5 شباط/ فبراير/ إرنا- رعى الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، اليوم الأربعاء، حفل تدشين عدد من مشاريع إمداد المياه إلى القرى والبلدات، وكذلك مشاريع لانشاء محطات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن وزارة الطاقة الإيرانية، بأن المشاريع التي دخلت حيز التنفذ برعاية رئيس الجمهورية اليوم، تشمل هذه عمليات إمداد المياه إلى 1546 قرية، بالإضافة إلى 323 ميغاواط من مشاريع محطات الطاقة المتجددة باستثمار قدره 8 آلاف مليار تومان في جميع أنحاء البلاد، كما تمت المباشرة في تنفيذ 6600 وحدة طاقة متجددة أخرى باستثمار قدره 160 ألف مليار تومان (العملة الوطنية) وفقا لايعازات الرئيس بزشكيان.

وكشفت وزارة الطاقة الإيرانية أيضا، عن 14 مشروعا ضخما لمعالجة عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، بهدف تجاوز ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال موسم الصيف القادم في البلاد.

انتهى**9365 / ح ع** 

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