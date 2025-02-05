٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85741731
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رئيس الجمهورية : منظمة التعاون الاقتصادي تتيح ارضية مناسبة للتنسيق بين الدول الاسلامية

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م
رمز الخبر: 85741731
رئيس الجمهورية : منظمة التعاون الاقتصادي تتيح ارضية مناسبة للتنسيق بين الدول الاسلامية

طهران / 5 شباط/ فبراير/ إرنا - اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، على توسيع العلاقات بين الدول الاسلامية؛ لافتا الى، ان "منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) تستطيع بان توفر ارضية مناسبة للتنسيق والتفاعل بين هذه الدول"، ومعربا عن اسفه لعدم تحقق اهداف المنظمة حتى الان.

وفي لقائه، اليوم الاربعاء بطهران، الامين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي "اسد مجيد خان"، تطلع الرئيس بزشكيان للاخير بالنجاح في اداء مهامه، وقال : نأمل بأن نشهد في ظل البرامج الجديدة خلال الاجتماعات المقبلة، إحياء للتعاون والتفاعلات الجديدة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

من جانبه، اكد الامين العام الجديد لمنظمة ايكو، على اهمية "الدور المحوري" الذي تضطلع به ايران في اطار منظمة التعاون الاقتصادي؛ كما تطلع بأن يتمكن خلال فترة توليه لهذا المنصب، من ايجاد تحول وإحياء لقدرات المنظمة.

كما اثنى مجيد خان، خلال اللقاء هذا، على مواقف الرئيس بزشكيان ودعوته للتنسيق بين الدول الاعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي.

وفي اشارة الى اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء والمرتقب عقده بتركيا، اعرب الامين العام لمنظمة التاون الاقتصادي عن امله بان تؤدي الاجتماعات والتفاعلات هناك الى توسيع نطاق التعاون بين هذه الدول.

انتهى ** ح ع

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