حركة المجاهدين الفلسطينية تدين تصريحات ترامب الداعية لتهجير أهالي غزة

وأعربت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عن رفضها لتصريحات ترامب التي وصفتها "عدوانية وضد الشعب الفلسطيني"، وانها "داعية الى تهجير أهلنا في غزة، والتي تكشف عن الوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي في مأساة شعبنا وعذابات شعوب المنطقة لعقود طويلة".

وأكدت على، أن "مواقف ترامب ومخططاته، لتوسيع مساحة الكيان الإسرائيلي على دول المنطقة، وتهجير أهالي غزة، وإنهاء وكالة الأونروا، ودعم الحصار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة، هي تهديد خطير يستهدف الأمن القومي العربي والإقليمي والعالم بأسره".

وأضافت حركة المجاهدين : نؤكد بأن شعبنا الذي صمد بوجه السلاح الأمريكي لمدة تزيد عن 15 شهرا، لن يرضخ أمام ترامب وسيفشل بصموده ومقاومته كل المخططات الهادفة لاقتلاعه من أرضه وتصفية قضيته العادلة.

ودعت الحركة، إلى تفعيل كل أدوات الضغط والمواجهة لإفشال المخططات العدوانية التي تستهدف شعب فلسطين؛ وطالبت جموع الفلسطينيين في الداخل والخارج برص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة الصلف الإسرائيلي الأمريكي.

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المصدر/ وكالة صفا



