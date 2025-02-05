الأحزاب الباكستانية تدين تصريحات "ترامب" حول تهجير الفلسطينيين من غزة

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" من إسلام آباد اليوم الأربعاء، بأن "مولانا فضل الرحمن"، عضو البرلمان الباكستاني، رئيس حزب جمعية علماء الإسلام في هذا البلد، أصدر بيانا يدين فيه بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين.

وجاء في هذا البيان : أمريكا تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين، وهي اليوم تدعمهم وتتحدث عن احتلال غزة.

من جانبه، أشاد رئيس حزب الجماعة الإسلامية في باكستان "حافظ نعيم الرحمن"، خلال كلمة ألقاها في تجمع حاشد للتضامن مع الشعب الكشميري المسلم، أشاد بشهداء جبهة المقاومة الفلسطينية، قائلا : ترامب يسعى إلى محاولة فاشلة أخرى لإنقاذ الكيان الإسرائيلي المهزوم الذي ينهار يوماً بعد يوم مثل جدار مُتهالك.

وأضاف نعيم الرحمن : "إسرائيل" كيان مزيف وغير شرعي، وأي شخص في باكستان يتجرأ على التطبيع مع الصهاينة سيواجه برد فعل قوي من الشعب الباكستاني الواعي.

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