٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85741881
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انصار الله : مستعدون للوقوف إلى جانب مصر والأردن ضد أي اعتداء أمريكي

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٥ م
رمز الخبر: 85741881
انصار الله : مستعدون للوقوف إلى جانب مصر والأردن ضد أي اعتداء أمريكي

طهران /5 شباط/ فبراير/ إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية "محمد البخيتي"، اليوم الأربعاء، أن "صنعاء مستعدة للوقوف إلى جانب مصر والأردن في حال تعرضتا لأي اعتداء أمريكي".

وأكد البخيتي في تغريدة على منصة “إكس”، أنه “ٳذا ما قررت مصر ٲو الاردن ٲو كليهما تحدي امريكا فٳن اليمن سيقف بكل قوة ٳلى جانبها وٳلى ابعد حد وبدون خطوط حمراء”.

وأشار هذا القيادي في انصار الله اليمنية إلى، أن “‌العنجهية الامريكية لن تستثني احد طالما قوبلت بالٳذعان من العرب، وهذا يؤكد من جديد بان خيار الاسناد لأي جبهة مقاومة الذي يتبناه اليمن هو الخيار الصحيح”.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تحدث، يوم أمس وللمرة الرابعة، عن ضرورة استقبال مصر والأدرن المواطنين الفلسطينيين في غزة؛ ضمن الخطة الأمريكية “الإسرائيلية” لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

انتهى**9365 / ح ع**

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المصدر / الخبر اليمني

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