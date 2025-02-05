وأكد البخيتي في تغريدة على منصة “إكس”، أنه “ٳذا ما قررت مصر ٲو الاردن ٲو كليهما تحدي امريكا فٳن اليمن سيقف بكل قوة ٳلى جانبها وٳلى ابعد حد وبدون خطوط حمراء”.

وأشار هذا القيادي في انصار الله اليمنية إلى، أن “‌العنجهية الامريكية لن تستثني احد طالما قوبلت بالٳذعان من العرب، وهذا يؤكد من جديد بان خيار الاسناد لأي جبهة مقاومة الذي يتبناه اليمن هو الخيار الصحيح”.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تحدث، يوم أمس وللمرة الرابعة، عن ضرورة استقبال مصر والأدرن المواطنين الفلسطينيين في غزة؛ ضمن الخطة الأمريكية “الإسرائيلية” لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

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المصدر / الخبر اليمني