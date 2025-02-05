عراقجي: الأذكياء يختارون "العقلانية القصوى" بدلا من "الضغوط القصوى"

وكتب عراقجي، في مدونة على منصة "اكس" مساء الأربعاء ، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بشأن إعادة فرض العقوبات القصوى على إيران: "ما يسمى بـ"الضغوط القصوى" هو تجربة فاشلة". تكرار ذلك لن يؤدي إلا إلى "المقاومة القصوى" مرة أخرى. الأشخاص الأذكياء يختارون "العقلانية القصوى" بدلاً من ذلك.

وأضاف: "بالإضافة إلى كونها طرفاً ملتزماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي وغيرها من وثائق حظر الانتشار النووي العالمية، فقد اعلنت إيران صراحة في السابق بأنها "لن تسعى إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".

وقال عراقجي: "ليس من الصعب التوصل إلى ضمانات عملية بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، شريطة ان يتم بالمقابل تقديم ضمانات ملموسة لإنهاء فعال للإجراءات العدائية ضد إيران - بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والعقوبات-".

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