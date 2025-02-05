رئيس وزراء ارمينيا: نرغب في تعميق العلاقات مع إيران

وقال باشينيان خلال كلمة ألقاها في اجتماع "مجلس الأطلسي" في واشنطن يوم الأربعاء: "من بين الحدود الأربعة التي تربطنا مع الدول المجاورة، فقط حدودنا مع إيران وجورجيا مفتوحة، وعلاقاتنا مع هذين البلدين مهمة جدًا لنا."

وأضاف: "لدينا تعاون وعلاقات عميقة مع إيران وجورجيا، ونرغب في تعزيز هذه العلاقات."

وأكد المسؤول الأرمني أن تطوير العلاقات مع الجيران ودول المنطقة يمثل أولوية في السياسة الخارجية ليريفان، مشيرًا إلى أن "الظروف الدولية حالت دون توسيع وتعميق علاقاتنا مع بعض جيراننا."

وتطرق باشينيان إلى المفاوضات بين يريفان وباكو لحل القضايا الثنائية، مؤكدًا أن "أرمينيا ترغب في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا وأذربيجان، وقد تم الاتفاق على 15 مادة من أصل 17 مادة في مسودة اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان."

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