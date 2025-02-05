٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85741985
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رئيس وزراء ارمينيا: نرغب في تعميق العلاقات مع إيران

٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٦ ص
رمز الخبر: 85741985
رئيس وزراء ارمينيا: نرغب في تعميق العلاقات مع إيران

طهران / 6 شباط/فبراير/ارنا- أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن بلاده ترغب في تعميق العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى أن الحدود المغلقة مع تركيا وجمهورية أذربيجان تجعل من الحدود مع إيران وجورجيا والعلاقات معهما ذات أهمية كبيرة ليريفان.

وقال باشينيان خلال كلمة ألقاها في اجتماع "مجلس الأطلسي" في واشنطن يوم الأربعاء: "من بين الحدود الأربعة التي تربطنا مع الدول المجاورة، فقط حدودنا مع إيران وجورجيا مفتوحة، وعلاقاتنا مع هذين البلدين مهمة جدًا لنا."

وأضاف: "لدينا تعاون وعلاقات عميقة مع إيران وجورجيا، ونرغب في تعزيز هذه العلاقات."

وأكد المسؤول الأرمني أن تطوير العلاقات مع الجيران ودول المنطقة يمثل أولوية في السياسة الخارجية ليريفان، مشيرًا إلى أن "الظروف الدولية حالت دون توسيع وتعميق علاقاتنا مع بعض جيراننا."

وتطرق باشينيان إلى المفاوضات بين يريفان وباكو لحل القضايا الثنائية، مؤكدًا أن "أرمينيا ترغب في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا وأذربيجان، وقد تم الاتفاق على 15 مادة من أصل 17 مادة في مسودة اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان."

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