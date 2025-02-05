ظريف والحكيم يبحثان بشان تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية بين طهران وبغداد

وافادت وكالة الانباء العراقية ان السيد الحكيم قال في بيان، "استقبلنا معاونَ الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، وزيرَ الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف، والوفدَ المرافقَ له، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران. "

وأشار إلى "أهميةَ أن تضطلع دولُ المنطقة بصياغة الحلول للتوترات التي تشهدها، ودعونا الدولَ الفاعلةَ للمساهمة في ذلك"، مؤكدا "أهميةَ أن يحظى الشعبُ السوري بفرصٍ عادلةٍ في التعبير عن إرادته وتكوينه الديمغرافي وكتابة دستوره. "

ولفت إلى إن "العراقَ حقق منجزاتٍ مهمةً على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية و الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة حفظ هذه المنجزات، لاسيما الاستقرارَ، لما له من دورٍ في استقرار المنطقة".

وشدد على "إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب في فلسطين ولبنان"، لافتا الى أن "استقرارَ الشرق الأوسط مرهونٌ باستقرار جميع بلدانه واحترام خصوصياتها ومساحات تأثيرها".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول احدث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان نائب الرئيس الايراني قد وصل الى بغداد الاربعاء بدعوة من رئيس تيار الحكمة الوطني للمشاركة في مؤتمر الآفاق المستقبلية لاتباع اهل البيت (ع).

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