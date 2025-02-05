امام جمعة تبريز: إيران وتركيا دولتان مؤثرتان في المنطقة

وقال حجة الاسلام احمد مطهري اصل خلال لقائه مع القنصل العام التركي في تبريز مساء الأربعاء: إن إيران وتركيا دولتان مؤثرتان في المنطقة، وتعاونهما المشترك في السلام والهدوء في المنطقة مهم ومؤثر للغاية.

واضاف: "تمت تسمية العام 2025 بعام العلاقات الإيرانية التركية، وهذه فرصة لإظهار الشراكة الدينية والثقافية والاقتصادية بين الجانبين للعالم".

وأكد أن البلدين يجب أن يسعيا لتعزيز العلاقات الإعلامية، وأضاف: "العلاقات بين إيران وتركيا كانت على الدوام علاقات معنوية ودينية قوية، ومن اولوياتنا توسيع العلاقات، ومن الممكن ايصال التبادلات التجارية والاقتصادية الى 30 مليار دولار".

من جانبه أكد القنصل العام التركي في تبريز "جتين تانر" على توسيع العلاقات العلمية بين البلدين وقال: "لقد زاد عدد الطلاب الأتراك في تبريز مقارنة بالماضي ويبلغ عددهم الآن اكثر من 200 طالب ، وهذه الخطوات الإيجابية مفيدة وبناءة لتعزيز العلاقات الإيجابية والبناءة في المستقبل بين البلدين".

انتهى ** 2342