ايران تحصد ذهبيتين وفضيتين في بطولة زغرب الدولية للمصارعة الحرة

وفي منافسات 6 أوزان جرت الأربعاء في اطار بطولة زغرب الدولية بكرواتيا، حصد الميدالية الذهبية كل من أحمد محمد نجاد جوان (61 كغم) وعباس إبراهيم زاده (65 كغم) فيما نال الفضية كل من إبراهيم خواري (61 كغم) وسينا خليلي (70 كغم).

وحل في المركز الخامس كل من اهورا خاطري (57 كغم) ورضا مؤمني (61 كغم) وابراهيم الهي (70 كغم).

وسيخوض 5 مصارعون آخرون من منتخب ايران المنافسات اليوم الخميس في الاوزان الاربعة المتبقية وهم؛ مهدي يوسفي (79 كغم) وامير حسين فيروزبور ومحمد مبين عظيمي (92 كغم) وابوالفضل بابالو (97 كغم) وامير رضا معصومي (125 كغم).

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