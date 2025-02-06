منظمة متخصّصة بمعوّقي جنود الاحتلال: أعداد جرحى "الجيش" تفوق 14700

وافادت الميادين ان الموقع لفت إلى أنهم يعانون إعاقات جسدية، متوقّعاً أن يتم الاعتراف بنحو 10.000 آخرين، على أنهم يعانون إعاقات نفسية (اضطراب ما بعد الصدمة).

وأشار الموقع إلى وجود أكثر من 14.700 جريح من "الجيش" الإسرائيلي والقوات الأمنية، منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، ناقلاً، عن وزارتي الأمن والصحة، وجود أكثر من 4700 جريح في طور عملية الاعتراف بهم كمعوقي "الجيش"، من جانب وزارة الأمن.

ولفت الموقع إلى انضمام 4500 جريح إلى ما يسمى "أصدقاء منازل المحاربين في إسرائيل"، كما تم تنظيم أكثر من 8000 زيارة لبيوت المقاتلين في أقسام التأهيل، في كل الأراضي المحتلة.

وذكر "أصدقاء منظمة معوقي الجيش الإسرائيلي" أنّه تم توزيع 3000 من طواقم الإسعافات الأولية على الجرحى، عند وصولهم إلى المستشفيات.

انتهى ** 2342