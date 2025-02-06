رايتس ووتش: تهجير الفلسطينيين جريمة أخلاقية شنيعة

وفي تعليقه على خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض السيطرة الأميركية على قطاع غزة، أكد “شاكر” أن هذا النهج يمثل “انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية.”

وفي بيان أصدرته المنظمة الثلاثاء، أوضحت أن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمساعدات العسكرية يجعلها شريكة في الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في القطاع.

واول أمس الثلاثاء، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لمصر والأردن؛ لاستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلًا: إنه “ليس للفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه”، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وذكر ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة”.

وعلى مدار قرابة الـ 16 شهرًا، دعمت واشنطن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، والذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ مُخلفًا أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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