قوات الاحتلال تواصل مداهماتها واعتقالاتها بالضفة

وافادت فلسطين اليوم انه وفقًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن غسان الطحلاوي بعد مداهمة منزله، حيث قامت بتخريب محتوياته. كما انتشرت دوريات الاحتلال الراجلة في أحياء البلدة، وداهمت عددًا من المنازل والمحال التجارية، وقامت بتفتيشها، بالإضافة إلى إخضاع المواطينن للاستجواب الميداني.

وأطلقت القوات الرصاص الحي بشكل عشوائي، دون ورود تقارير عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله من بلدة طمون واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، شابين من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رياض ماهر الأطرش بعد مداهمة منزله في حي "خروبة" في المدينة، والشاب مخزوم الخالدي من منزله في حي "صباح الخير" في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، حيث داهمت منزل الأسير المحرر أسامة هاشم خلوف وفتشته، إلى جانب محيطه. كما أطلقت قنابل الصوت خلال الاقتحام. ولم تُسجل أي اعتقالات خلال هذه العملية.

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