استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في رفح

وقال مراسل المركز الفلسطيني للاعلام إن قوات الاحتلال أطلقت النار مساء الاربعاء على الشاب حمزة الهمص، في منطقة دوار العودة وسط مدينة رفح، ما أدى لاستشهاده.

ومنذ صباح الاربعاء، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 مواطنين في رفح، وهم: محمد عودة عواد الدباري، وعبدالله صبحي السعاديني، وحمزة الهمص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن 4 شهداء ارتقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية برصاص الاحتلال، وإصابة 11 آخرين.

وأضافت في بيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 47 الفا و552 شهيدًا و 111 الفا و629 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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