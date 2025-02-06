عراقجي: العلاقات بين طهران وجاكرتا، كانت تاريخية وودية دائما

واضاف في رسالة فيديو ان التبادل التجاري والاقتصادي الى جانب المجتمعات الدينية والثقافية اسهم في التقارب الايديولوجي العميق بين الشعبين وهي اواصر لا تنفصم.

واكد عراقجي ان احد اوجه الاشتراك الاساسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اندونيسيا يتمثل في الايمان الراسخ بمبادئ الدفاع عن الاستقلال واحترام حق الشعوب في تقرير المصير والعمل على اقرار السلام والنظام العالمي القائم على العدالة والتعددية القطبية.

واكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتعزيز المشاورات الرفيعة بين البلدين وتوسيع التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.