٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص
رمز الخبر: 85742173
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي: العلاقات بين طهران وجاكرتا، كانت تاريخية وودية دائما

٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص
رمز الخبر: 85742173
عراقجي: العلاقات بين طهران وجاكرتا، كانت تاريخية وودية دائما

طهران/ 6 شباط/فبراير/ارنا – قال وزير الخارجية عباس عراقجي بمنابة الذكرى الـ 75 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واندونيسا ان العلاقات بين الشعبين الايراني و الاندونيسي كانت دائمة تاريخية وودية واخوية.

واضاف في رسالة فيديو ان التبادل التجاري والاقتصادي الى جانب المجتمعات الدينية والثقافية اسهم في التقارب الايديولوجي العميق بين الشعبين وهي اواصر لا تنفصم.

واكد عراقجي ان احد اوجه الاشتراك الاساسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اندونيسيا يتمثل في الايمان الراسخ بمبادئ الدفاع عن الاستقلال واحترام حق الشعوب في تقرير المصير والعمل على اقرار السلام والنظام العالمي القائم على العدالة والتعددية القطبية.

واكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتعزيز المشاورات الرفيعة بين البلدين وتوسيع التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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