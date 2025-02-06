ظريف ومسؤول اممي يناقشان التطورات الاقليمية والدولية

وقد التقى ظريف الموجود الان في العراق، اليوم الخميس المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق رئيس بعثة يونامي محمد الحسان في بغداد.

واعطى الحسان في اللقاء شرحا عن اهم انشطة الامم المتحدة في العراق.

وتم في اللقاء مناقشة التطورات الاقليمية والدولية بما فيها فلسطين واثرها على ظروف المنطقة من الناحية الاستراتيجية.

وشدد ظريف على اهمية استقرار العراق وامنه وتقدمه مقيما بالمهم المبادرات الاقليمية للمنظمة الدولية في هذا المجال.

واكد استمرار وتعزيز التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعثة يونامي.