اللواء باقري: ايران ستتحول الى قوة كبرى في المنطقة

واضاف اللواء باقري الذي كان يتحدث اليوم الخميس في مراسم ضم حاملات المسيرات "الشهيد بهمن باقري" الى القوات البحرية للحرس الثوري ان التجهيزات العسكرية لايران قبل الثورة كانت مستوردة بنسبة اكثر من 90 بالمائة لكن الان فان اكثر من 90 بالمائة من هذه التجهيزات يتم تصنيعها على يد الشباب والعلماء الايرانيين.

واكد ان المنجزات العسكرية الايرانية منقطعة النظير، لكن ومن اجل استقلال البلاد، يجب ان نزيد من قوتنا الدفاعية يوما بعد اخر مضيفا ان الدفاع والامن المستدام هما واجب يقع على عاتق القوات المسلحة.

وحول البارجة الجديدة تحت مسمى "الشهيد بهمن باقري" قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ان هذه البارجة متعددة الاغراض تعمل كقاعدة متحركة وبوسعها التواجد في اعالي البحار للذود عن مصالح الشعب الايراني.

واشار الى تعاون القوات البحرية الايرانية مع الدول الجارة مؤكدا اننا ووفقا للقوانين الدولية سنتواجد في المياه الدولية البعيدة لتوفير الامن لايران وحماية خطوط الملاحة البحرية الايرانية.