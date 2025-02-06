٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٢ م
رمز الخبر: 85742443
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journalistکاظم شماعییان

قائد القوات الجوية يقول حققنا الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا المسيرات

٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٢ م
رمز الخبر: 85742443
قائد القوات الجوية يقول حققنا الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا المسيرات

طهران/ 6 شباط/فبراير/ارنا – اكد قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار حميد واحدي ان قواته تحولت الى قطب للمسيرات في الجيش وقال اننا نعلن بصلابة بان القوات الجوية حققت الاكتفاء الذاتي 100 بالمائة في هذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به اليوم الخميس على هامش تجديد منتسبي القوات الجوية العهد مع مفجر الثورة الاسلامية في الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية.

واضاف ان الجهوزية القتالية للقوات الجوية تزداد يوما بعد يوم موضحا انه في ظل الجهود الدؤوبة للقوات الجوية في صناعة البلاد، فقد تخلصنا من التبعية ونعلن بكل قوة باننا حققنا الاكتفاء الذاتي بنسبة مائة بالمائة في القوات الجوية.

وتابع ان القوات الجوية تستخدم التجهيزات محلية الصنع بالكامل مضيفا اننا حققنا انجازات جيدة للغاية بما فيها في مجال المسيرات بحيث ان القوات الجوية للجيش باتت قطب المسيرات.

واوضح اننا قمنا في القوة الجوية بتصميم وتصنيع واختبار مسيرة استراتيجية طويلة المدى، وهي تزيد قدراتنا القتالية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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