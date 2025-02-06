ظريف يلتقي الرئيس العراقي

واكد مرة أخرى، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق دفاعا عن امنه وسيادته واستقلاله.

وافاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في العراق ان ظريف بلغ الرئيس العراقي، تحيات نظيره الايراني مسعود بزشكيان متمنيا التقدم والرفاهية للشعب العراقي.

واكد الرئيس رشيد في اللقاء ان العراق يؤكد على توسيع العلاقات بين البلدين وتعزيز آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

واضاف أن سياستنا الخارجية تستند إلى مصالح شعبنا ورؤيته للأمن والاستقرار في المنطقة. مشيراً إلى أهمية اعتماد الحوار البنّاء والمنتج في حل القضايا والأزمات التي تواجه دول المنطقة.

وبشأن التطورات في فلسطين أكد الرئيس العراقي موقف العراق الثابت بدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة، منوّهاً إلى أن "العراق يرتبط بعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وانطلاقاً من دوره المحوري، فقد سعى إلى تعزيز فرص السلام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية".

اما المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف فقد اكد عمق العلاقات الايرانية العراقية، مشيراً إلى الأواصر الدينية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين الجارين.

كما أكد ظريف "الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً وإقليمياً"، مجدداً دعم بلاده للعراق في الدفاع عن أمنه وحماية سيادته واستقلاله.