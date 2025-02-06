موسكو: سنزيد تعاوننا مع ايران رغم العقوبات

موسكو/ 6 شباط/فبراير/ارنا – قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على المذكرة التي وقعها الرئيس الامريكي للضغط على ايران، ان موسكو ستعزز تعاونها مع طهران وان العقوبات لن تحول دون ذلك.

ونقلت وكالة انباء ريانوفيستي الروسية عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي اننا سنواصل تعاوننا مع الاصدقاء الايرانيين. واكدت ان روسيا وايران يعززان التعاون الثنائي بما يخدم مصالح شعبيهما.