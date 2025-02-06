لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على عدة مناطق في البقاع والجنوب

وأفاد مراسل الميادين بتعرّض عدّة مناطق في البقاع، شرقي لبنان، لقصف إسرائيلي مساء الخميس.

وذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهراني، بالإضافة إلى غارة أخرى على جرود بلدة الخريبة في السلسلة الشرقية.

وفي قضاء النبطية جنوبي لبنان، شنّت طائرات الاحتلال أيضاً غارتين استهدفتا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة.

وسبق ذلك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي، وعلى ارتفاع عالٍ فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي، كما حلّق فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، ولا سيّما في قرى الخط الأمامي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وكان آخر هذه الاعتداءات قيام قوات الاحتلال بنسف عددٍ من المباني في بلدة ميس الجبل الجنوبية، وإلقاؤها قنابل مضيئة في أجواء بلدة يارون.

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