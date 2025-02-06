غالانت يُقرّ بأن الاوامر كانت قد صدرت للجيش بقتل الأسرى مع مقاتلي حماس

وافادت "فلسطين الیوم" ان غالانت قال: "أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال أي بقتل أسرى مع آسريهم في غزة".

وأضاف: "عشية بدء العملية البرية قال لي نتنياهو أمرين، بأن آلاف الجنود سيقتلون في غزة؛ وبأن حماس ستستخدم المحتجزين أهدافاً بشرية، قلت له نحن وحماس نتقاطع في أمر واحد فقط وهو رغبتنا في الحفاظ على سلامة المحتجزين".

وأشار غالانت، إلى أن لا أحد في "إسرائيل" یعرف عمق وحجم ومساحة وتعقيد شبكة الأنفاق في غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة، قد أكدت مراراً، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمّد" تكرار القصف على أماكن بها أسرى بهدف قتلهم.

ويواجه "جيش" الاحتلال سلسلة من الاستقالات بسبب الإخفاقات في الـ7 من أكتوبر، ووصفت القناة "الـ 13" الإسرائيلية بأنّ "هناك هزة في الجيش الإسرائيلي".

وأتى ذلك في أعقاب إعلان رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه، على أن تنتهي مهمّاته في السادس من آذار/مارس المقبل، بعد إقراره بالمسؤولية عن "فشل الجيش في السابع من أكتوبر".

وتبعَ استقالةَ هاليفي إعلانُ قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، إنهاء خدمته، معترفاً، في كتاب استقالته، بأن "الفشل في الـ7 من أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

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