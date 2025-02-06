جيش الاحتلال يعلن مقتل 114 ضابطاً وجندياً من لواء "غولاني" منذ 7 اكتوبر 2023

وافادت الميادين انه إلى جانب القتلى الذين سقطوا من "غولاني" بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمقاومة الإسلامية في لبنان، قُتل جنديان إضافيان ليل الأربعاء، في حادثة سقوط رافعة في المنطقة العازلة، شمالي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، في وقت سابق، أنّ لواء "غفعاتي" خسر 86 ضابطاً وجندياً منذ الـ7 من أكتوبر.

إضافةً إلى ذلك، نشر "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، معطيات قال إنّها تتعلق بحجم الخسائر الإسرائيلية في معركة "طوفان الأقصى"، على مدى 15 شهراً.

وذكر المعهد أنّ "حصيلة الخسائر البشرية للحرب هي 1845 قتيلاً إسرائيلياً، بينهم 841 جندياً، و23955 مصاباً".

انتهى ** 2342