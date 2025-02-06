٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85743028
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21 عملًا مقاومًا بالضفة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ ص
رمز الخبر: 85743028
21 عملًا مقاومًا بالضفة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 7 شباط/فبراير/ارنا- نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، 21 عملًا مقاومًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تخللتها اشتباكات مسلحة وإلقاء حجارة والتصدي للمستوطنين، حيث أدى ذلك لإصابة مستوطن.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال، خلال اقتحام السيلة الحارثية غربي جنين، وتفجير عبوة ناسفة خلال اقتحام بلدة برقين القريبة منها.

كما وثق المركز إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب معبر الطيبة في طولكرم.

وبين “معطى” إصابة مستوطن بعد تحطيم مركبته قرب بلدة حزما شرقي القدس المحتلة، عقب قيام شبان بالتصدي للمستوطنين وإلقاء الحجارة على مركباتهم.

ووفق المركز، شهدت مدن وقرى الخليل وبيت لحم وطوباس وجنين وطولكرم والقدس ورام الله وقلقيلية ونابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال، عدا عن التصدي للمستوطنين في قلقيلية.

انتهى ** 2342

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