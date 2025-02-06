21 عملًا مقاومًا بالضفة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال، خلال اقتحام السيلة الحارثية غربي جنين، وتفجير عبوة ناسفة خلال اقتحام بلدة برقين القريبة منها.

كما وثق المركز إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب معبر الطيبة في طولكرم.

وبين “معطى” إصابة مستوطن بعد تحطيم مركبته قرب بلدة حزما شرقي القدس المحتلة، عقب قيام شبان بالتصدي للمستوطنين وإلقاء الحجارة على مركباتهم.

ووفق المركز، شهدت مدن وقرى الخليل وبيت لحم وطوباس وجنين وطولكرم والقدس ورام الله وقلقيلية ونابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال، عدا عن التصدي للمستوطنين في قلقيلية.

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