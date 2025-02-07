قائد الثورة الإسلامية: التجربة أثبتت أن التفاوض مع أمريكا ليس ذكيا ولا حكيما

وأكد الإمام الخامنئي: أن "التفاوض مع أميركا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة بشكل صحيح، يجب ألا يوهمونا بأن الجلوس على طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة سيؤدي إلى حل هذه المشكلة أو تلك، لا، لن يحل أي مشكلة عبر التفاوض مع أمريكا و التجرية الماضية يثبت هذا الأمر.

وأضاف قائد الثورة، "في السنوات الأخيرة، جلسنا على طاولة المفاوضات مع أمريكا لمدة تقارب عامين، وتم التوصل إلى معاهدة، وطبعا لم تكن أمريكا وحدها، بل شاركت فيها عدة دول، لكن أمريكا كانت المحور الرئيسي في الغالب، وحكومتنا حينها خاضت المفاوضات في جولات مختلفة، وانتهت المفاوضات بإبرام اتفاقية. قدم الجانب الإيراني في هذه المفاوضات تنازلات سخية للطرف الآخر، لكن الطرف الأمريكي لم يلتزم بالاتفاقية، كان الهدف من المعاهدة إلغاء العقوبات و طبعا لم تلغ هذه العقوبات و كانت هذه المعاهدة نتاج مفاوضات دامت حوالي عامين .

واستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، اليوم الجمعة، حشدا من قادة القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.

ویأتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة القوة الجوية علی اعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

یتبع..**1426