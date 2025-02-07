٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85743182
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العمید واحدي: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية

٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢١ ص
رمز الخبر: 85743182
العمید واحدي: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية

طهران/ 7 شباط/فبراير/ارنا-قال قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار "حميد واحدي":حققت القوات الجوية الإيرانية في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة وتم تحديث جميع معدات هذه القوة وتوطينها.

وأعلن العميد الطيار "واحدي"اليوم الجمعة 7 شباط/فبراير قبيل اجتماع قادة القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مع سماحة قائد الثورة الاسلامية في مقابلة متلفزة: القوات الجوية والدفاع الجوي هما الذراعان الرئيسيان للقوات المسلحة الإيرانية وعلى الرغم من تعرضهما للعقوبات، فقد تمكنا من الدفاع عن البلاد بنجاح لمدة ثماني سنوات.

وقال: نعلن لجميع الأعداء أن من له أي طمع على هذه الحدود فإننا سنقف وجهه بقوة ونضحي بدمائنا حتى آخر قطرة.

وأوضح: أن القوات الجوية حققت تقدماً جيداً في مجال الطائرات و المسيرات وهي جاهزة للدفاع عن إيران بقوة.

 ویأتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة القوة الجوية علی اعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

انتهی**1426

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