خطيب جمعة طهران:ترامب لن يحقق مبتغاه بخصوص إيران

وخلال خطبته من على منبر الجمعة في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران اليوم، ذكّر حجة الاسلام صدّيقي على ان الثقافة التوحيدية للقرآن الكريم تؤكد على ألا ينبغي لنا أن نرى كل المشاكل في التفاعلات المادية، ويجب عدم الخضوع للشهوات والمغريات الدنيوية، واعتماد الأحكام الإلهية سلوكا لمسيرنا كي تنير دروبنا وبصيرتنا وتثبت من عزيمتنا لإنقاذ حياتنا، وبالاخص في عالمنا اليوم حيث نواجه الحرب المعرفية من قبل العدو.

وبالاشارة الى ايام عَشرة الفجر المباركة، رأى خطيب جمعة طهران بأن الثورة الاسلامية ليست مجرد حقيقة تاريخية، بل هي مثل عاشوراء، هي دروس وعبر الأمة الخالدة، وينبوعها المتدفق وشجرتها الطيبة المعطاء، موضحا بأن التحول والنهضة في المحتمع الايراني من انجازات الثورة الاسلامية المهمة التي فجرها فكر الامام الخميني (رض) وارسى قيم الثورة المبنية على الرسالة الالهية ورسالة الانبياء والرسل.

واعتبر حجة الاسلام صدّيقي ان أهم سمة من سمات الثورة الإسلامية هي الولاية حيث جمعت بين "الجمهور/الجمهورية" و"الإسلام/الاسلامية" وعلى رأسها صاحب العصر والزمان الامام الحجة (عج، وبالتالي فان هذه السمة هي التي صانت الجمهورية الاسلامية لانها تستمد قوتها من الشعب.

انتهى**ر.م