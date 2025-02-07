لبنان: 4 شهداء بينهم أطفال بانفجار مخلفات تركها الاحتلال

وفي سياق خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، شن الاحتلال غارة جوية استهدفت منطقة تبنا، عند أطراف بلدة البيسارية - الزهراني في قضاء مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب - قضاء حاصبيا، وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية، المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح وأيضاً فوق تلال برغز وعرمتى والأراضي المشرفة على المنطقة الحدودية، مقابل راشيا الوادي والجهة المقابلة شرقاً.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث شنت سلسلة من الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع، ليل أمس الخميس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهراني، بالإضافة إلى غارة أخرى على جرود بلدة الخريبة في السلسلة الشرقية.

كما شنت طائرات الاحتلال أيضاً غارتين استهدفتا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة، في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها جنوبي لبنان ولا سيما في قرى الخط الأمامي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

المصدر: الميادين

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