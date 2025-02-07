٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85743458
T T
٠ Persons

سمات

لازاريني : غزة جزء من الدولة الفلسطينية وسكانها تعرضوا للتجريد المنهجي من انسايتهم

٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ م
رمز الخبر: 85743458
لازاريني : غزة جزء من الدولة الفلسطينية وسكانها تعرضوا للتجريد المنهجي من انسايتهم

طهران/ 7 شباط/فبراير/ارنا- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني بأنه منذ بداية الحرب، تعرض الناس في غزة للتجريد المنهجي من إنسانيتهم.

وقال لازاريني في تصريحات له اليوم الجمعة إن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في غزة وإن حقوقهم وحياتهم ومستقبلهم مهمة ولا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي.

واضاف : أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وتابع بالقول: تلتزم فرقنا بالاونروا بمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة للاجئي فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة بديلا دائما وقابلا للحياة.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .