وزيرا خارجية إيران والفاتيكان يناقشان اخر التطورات الثنائية والاقليمية

وخلال محادثة هاتفية ، بين وزير الخارجية الايرانية "عباس عراقجي" ونظيره الفاتيكاني رئيس الأساقفة "بول ريتشارد غالاغر" ، تم التباحث وتبادل الاراء والمواقف حول اخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية.

وفي اشارة منه الى العلاقات الجيدة والتاريخية بين إيران والفاتيكان، أكد عراقجي على أهمية مواصلة الحوارات والمشاورات الدينية بين الجانبين،معربا عن امله في أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين أتباع الديانات والمساعدة في تعزيز السلام والعدالة في العالم على أساس التعاليم المشتركة للديانات الإبراهيمية.

ومن جهته، وضمن تقديره للنهج البناء الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الايرانية في الحفاظ على التفاعلات بين الجانبين وتوسيعها، أكد رئيس الأساقفة غالاغر أيضا على ضرورة بذل جهود الجميع للحفاظ على السلام ونشر العدالة في العالم.

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