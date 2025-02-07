جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه وجرحاه الذين سقطوا بنيران صديقة

ووفقا للبيان، فقد قتل 71 جنديا في جبهة غزة و5 في جبهة لبنان ومن بين هؤلاء 30 قتيلا سقطوا بسبب "النيران الصديقة"، كما قتل 26 جنديا في حوادث عملياتية وسوء استخدام الذخيرة و6 في خروقات قواعد السلامة الخاصة بإطلاق النار.

وقتل 7 جنود بنيران سلاح الجو أو بقذائف مدفعية أطلقت عن طريق الخطأ باتجاه القوات الإسرائيلية في حين قتل اثنان بحادث سقوط رافعة.

أما الجرحى، فقد بلغ عددهم 1639 ضابطا وجنديا في حوادث عملياتية وقعت في جبهة غزة من بينهم 676 أصيبوا في حوادث عملياتية وسوء استخدام الذخيرة.

وأصيب 40 فردا جراء خرق قواعد السلامة في استخدام الذخيرة و70 بسبب النيران الصديقة و125 في حوادث سير عملياتية.

كما أصيب 245 جراء حوادث سقوط، و111 بسبب إطلاق قذائف مدفعية وغارات جوية عن طريق الخطأ باتجاه القوات الإسرائيلية.

ووفقًا لآخر اعترافات الاحتلال حول حصيلة قتلاه، نقلت القناة 12 العبرية، تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال لزامير، أن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.

وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب، بينما كانت الإحصاءات قبلها تشير إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى فقط 1800 من ضمنهم حوالي 400 جندي بالعملية البرية في غزة.



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