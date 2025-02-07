183 أسيرًا فلسطينيا يتنسمون الحريّة اليوم.. والقسام يعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان أبو عبيدة اشار في تغريدة عبر قناته الرسمية على “تيلغرام” أن الأسرى الاسرائيليين الياهو داتسون يوسف شرابي وأور ابراهم ليشها ليفي و اوهاد بن عامي سيفرج عنهم السبت.

وأعلنت اذاعة جيش الاحتلال أن تل أبيب تسلمت الاسماء وهي مقبولة لديها.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أنه بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الاسرائيليين، سيتم الإفراج السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيراً محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر .

وفي تمام الساعة الـ8:30 من صباح يوم الأحد الموافق 19 يناير/ كانون الثاني، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة و”إسرائيل” حيز التنفيذ؛ بعد 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي خلفت 46,899 شهيدًا، وآلاف المفقودين والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

بدورها أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الجمعة، أسماء المعتقلين الذين سيتحررون السبت، ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المؤسسات إن عدد المعتقلين الذين سيتحررون السبت 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

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