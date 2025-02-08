19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي”، اندلاع اشتباكين مسلحين، وتفجير ثلاث عبوات ناسفة في الضفة الغربية.

كما تصدي الشباب الثائر للمستوطنين وأوقعوا أضرار بها، فيما اندلعت مواجهات في 12 نقطة بمناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات التي تخللها إلقاء حجارة في بلدة طمون جنوب طوباس، والنبي صالح في رام الله، ويعبد قضاء جنين، وطولكرم ومخيمها، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدات تل وعوريف في نابلس، وتقوع في بيت لحم، ومخيم الفوار في الخليل.

ونفذت المقاومة عدة عمليات نوعية، بينها إطلاق النار على قوات الاحتلال وتفجير عبوتين ناسفة خلال اقتحام بلدة يعبد وتفجير عبوة ناسفة خلال اقتحام السيلة الحارثية.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب مقر المقاطعة في طولكرم، بينما تصدوا للمستوطنين وألقوا الحجارة على مركباتهم والإضرار بمركبة قرب بلدة تقوع في بيت لحم.

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