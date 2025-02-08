٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85743837
T T
٠ Persons

الدوري الايراني: سباهان اصفهان يتعادل مع ملوان انزلي  

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢١ ص
رمز الخبر: 85743837
الدوري الايراني: سباهان اصفهان يتعادل مع ملوان انزلي  

رشت / 8 شباط/فبراير/ارنا- تعادل سباهان اصفهان مع مضيفه ملوان انزلي بنتيجة 1-1 مساء الجمعة في اطار المرحلة 19 من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت على ملعب "سيروس قايقران" في بندر أنزلي، تقدم سباهان بهدف سجله رضا شكاري في الدقيقة 3 من المباراة، وفي الدقيقة 60 تمكن امير رضا افسردة من تسجيل هدف التعادل لملوان.

ولم تفلح محاولات الفريقين في تغيير النتيجة حتى نهاية المباراة لتنتهي 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سباهان الى 40 نقطة باقيا بالمركز الثاني فيما ارتفع رصيد ملوان الى 21 نقطة في المركز 11 .

وفي مباراة اخرى جرت مساء الجمعة ايضا تعادل استقلال طهران مع مضيفه مس رفسنجان بلا اهداف، فيما خسر فولاد خوزستان امام مضيفه خيبر خرم اباد 2-0.

ويحتل تراكتور سازي تبريز الصدارة برصيد 41 نقطة اثر فوزه الخميس على ذوب آهن 1-0 وياتي سباهان ثانيا بـ 40 نقطة وفولاد خوزستان ثالثا بـ 35 نقطة وبرسبوليس رابعا بـ 34 نقطة ويلاقي "كل كهر سيرجان" في ختام مباريات المرحلة 19 اليوم السبت.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .