الدوري الايراني: سباهان اصفهان يتعادل مع ملوان انزلي  

وفي هذه المباراة التي جرت على ملعب "سيروس قايقران" في بندر أنزلي، تقدم سباهان بهدف سجله رضا شكاري في الدقيقة 3 من المباراة، وفي الدقيقة 60 تمكن امير رضا افسردة من تسجيل هدف التعادل لملوان.

ولم تفلح محاولات الفريقين في تغيير النتيجة حتى نهاية المباراة لتنتهي 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سباهان الى 40 نقطة باقيا بالمركز الثاني فيما ارتفع رصيد ملوان الى 21 نقطة في المركز 11 .

وفي مباراة اخرى جرت مساء الجمعة ايضا تعادل استقلال طهران مع مضيفه مس رفسنجان بلا اهداف، فيما خسر فولاد خوزستان امام مضيفه خيبر خرم اباد 2-0.

ويحتل تراكتور سازي تبريز الصدارة برصيد 41 نقطة اثر فوزه الخميس على ذوب آهن 1-0 وياتي سباهان ثانيا بـ 40 نقطة وفولاد خوزستان ثالثا بـ 35 نقطة وبرسبوليس رابعا بـ 34 نقطة ويلاقي "كل كهر سيرجان" في ختام مباريات المرحلة 19 اليوم السبت.

انتهى ** 2342