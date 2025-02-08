موجة من الأمطار والثلوج تجتاح مناطق مختلفة في ايران

وذكرت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن الطقس اليوم السبت سيكون غائما وعاصفاً وماطراً في بعض المناطق في النصف الشرقي من البلاد. وفي محافظة هرمزكان (جنوب)، ستشهد البلاد زخات مطرية وعواصف رعدية، ورياح قوية في بعض الأحيان، وفي المحافظتين الحدوديتين خراسان الجنوبية وخراسان الرضوية، ستشهد البلاد أيضا تساقط ثلوج كثيفة.

في هذا اليوم تنخفض نسبة الغيوم وهطول الأمطار تدريجيا في النصف الشرقي، وتزداد نسبة الغيوم وهطول الثلوج والأمطار في المناطق الغربية والشمالية الغربية والجنوبية من سفوح البرز الواقعة في محافظات قزوين والبرز وطهران وغرب أصفهان.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار والثلوج على سواحل بحر قزوين (شمال) في هذا اليوم. وأن تنخفض كمية الغبار في محافظتي إيلام (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) في وقت مبكر من المساء، ويحدث هطول الأمطار في المناطق الشمالية من هاتين المحافظتين.

ومن المتوقع ايضا هطول الثلوج والأمطار وهبوب الرياح في النصف الشمالي من البلاد غدا الأحد. وفي وقت مبكر من المساء، تقتصر مساحة هطول الأمطار على الشمال الشرقي.

وعلى مدار اليومين الماضيين، ازدادت سرعة الرياح في النصف الشرقي من البلاد، ويتوقع تصاعد الغبار في بعض المناطق.

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