حزب الله يدين دعوة ترامب إلى تهجير اهل غزة

وأعرب حزب الله، في بيان أصدره الجمعة، عن "إيمانه المطلق بأنّ من أحبط حرب الإبادة سيحبط حرب الاقتلاع العنصرية"، مضيفاً أنّ "ترامب، ومن معه، سيدركون أنّ هذه الأرض لا يمكن أن تخضع لإملاءات الجنون الأميركي".

وأضاف أنّ كل المخلصين في العالمين العربي والإسلامي، وفي كل العالم، "سيقفون صفاً ‏واحداً لإعلاء الصوت وإحباط ‏المؤامرة، ولن يسمحوا تحت أي ظرف بأن يصبح مصير ‏الشعب الفلسطيني تحت رحمة الهوس ‏الصهيو - أميركي عبر الاستيلاء على البلاد واستعباد ‏الشعوب وتقرير مصيرها".

ودعا حزب الله الدول العربية والإسلامية إلى "اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا ‏المشروع الاحتلالي"، محذراً من أنّ ما ينتظر بلدانها، نتيجة ما يسعى له ترامب، هو "مصير أسود، لن ‏يُبقي ولن يذر"، ولن يُبقي لها استقلالاً ولا ثروات ‏ولا شعوباً.‏

وحذّر حزب الله أيضاً من أنّ أي تهاون في المواجهة "سيمهّد الطريق لعملية طرد منظمة لكل أهالي ‏الضفة ‏الغربية، ولكل الشعب الفلسطيني (لاحقاً) في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحقيق الحلم التوراتي ‏والأحلام الصهيو - أميركية، في الاستيلاء على فلسطين كلها".

ووصف حزب الله مشروع ترامب بـ"الخطير"، مؤكداً أنّه "عكس المنطق والطبيعة، ويؤشر على طبيعة ‏التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني، في هذه المرحلة".

ورأى الحزب أنّ دعوة ترامب إلى تهجير الغزيين تمثّل "تعبيراً جلياً وترجمةً للفكر العنصري الإلغائي الفاشي، الذي ‌‏يهدّد الإنسانية جمعاء، في صميم قيمها، وعلى رأسها حق الشعوب في أوطانها وأراضيها".

وشدّد على أنّ هذا الحق "بديهي، وأقرته كل المواثيق والأعراف، ولا يمكن سلبه أو التطاول عليه أو ‏التنازل عنه، عبر القوة والإرغام، ‏في أي شكل من الأشكال".

وأضاف أنّ "الاستعلاء، المقرون بجنون العظمة، جعل ترامب وإدارته يظنان أنّ ‏مسار تأسيس دولته الأسود، القائم ‏على الإبادة المنظمة لشعب القارة الأصلي ‏وإحلال المستوطنين مكانهم، قابل لإعادة التصدير في هذه الحقبة، عبر اقتلاع أهل الأرض ‏الفلسطينيين، ومنحها للصهاينة".

وأشار حزب الله إلى أنّ ذلك يأتي "بعد عجز آلة الحرب الأميركية - الإسرائيلية، مدعومةً بالمنظومة الغربية، عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته، في ملحمة ‏قلّ ‏نظيرها في العصر الحديث، بحيث أثبتت المقاومة في غزة وشعبها أنّهما عصيان على كل مشاريع الاقتلاع والتهجير".‏

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