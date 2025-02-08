احتجاجات أمام البرلمان المغربي تنديداً بمقترح ترامب للتهجير في غزة

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، عن إدانتهم لما وصفوه بمسلسل تصفية القضية الفلسطينية عبر إطلاق مشاريع تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية والقدس، واصفين المخطط الذي كشف عنه الرئيس الأميركي بـ"مشروع دونالد ترامب الصهيوني للتطهير العرقي".

كما ندد المحتجون بـ"مواصلة أميركا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين بإسقاط التطبيع المغربي مع دولة الاحتلال وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تمجد المقاومة وأخرى تدين جرائم جيش الاحتلال والتطبيع منها: "الشهيد خلى (ترك) وصية لا تنازل عن القضية"، "أحمد ياسين خلى وصية لا تنازل عن القضية"، "إدانة شعبية جرائم صهيونية"، "هذا عيب هذا عار باعوا الأقصى بالدولار"، "دونالد ترامب يا كذاب. أميركا رأس الإرهاب"، "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، "المغرب أرضي حرة والصهيوني يطلع برا".

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "الشعب المغربي يبارك للشعب الفلسطيني انتصار معركة طوفان الأقصى.. ويعاهد الشهداء على مواصلة المقاومة حتى تحرير كل فلسطين"، و"معركة طوفان الأقصى متواصلة حتى تحرير فلسطين وحتى إسقاط التطبيع"، و"من غزة إلى بيروت: إرادة المقاومة لن تموت". كما أحرق المتظاهرون العلم الصهيوني.

تجدر الإشارة، اعتبر الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين سيودون بشدة مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم سيودون بشدة مغادرة غزة"، مضيفا "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

وقال "لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم"، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من شن "إسرائيل" حليفة الولايات المتحدة حرباً مدمرة على القطاع.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا إلى نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

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