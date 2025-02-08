قائد سلاح البحر: إيران وباكستان ستعززان المستوى العملياتي في المنطقة البحرية

ووصل الأدميرال "شهرام إيراني" إلى مدينة كراتشي بدعوة رسمية من قائد القوات البحرية الباكستانية لحضور مناورات "أمان 25" ومؤتمر "أمان" الدولي للحوار.

وقال "شهرام إيراني" في تصریح خاص لمراسل وکالة "إرنا": إن حضور إيران على أعلى مستوى في هذا الحدث الدولي يدل علی أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان.

وأشار إلى تواجد الوحدة العائمة وفريق العمليات الخاصة التابع للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورة أمان البحرية بكراتشي.

وأضاف: هذا الحدث سيعقد على مستوى عالٍ وهو فرصة لإيران وباكستان لتحسين مستواهما العملياتي في المنطقة البحرية.

وأعرب الأدميرال الإيراني عن أمله في أن يوفر التفاعل بين القوات البحرية الإيرانية والباكستانية منصة مناسبة لإجراء مناورات ثنائية في المستقبل.

وثمن جهود السفارة الإيرانية ومكتب الملحق العسكري الإيراني في باكستان في متابعة مجالات توسيع التفاعل بين القوات البحرية في البلدين.

وقال: توجیه الدعوة للأصدقاء الباكستانيين للمشاركة في المناورات المقبلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدرجة على جدول أعمالنا.

یذکر أنه وصل الأدميرال "شهرام إيراني" إلى مدينة كراتشي لحضور مناورات "أمان 25" ومؤتمر "أمان" الدولي للحوار.

وكان في استقبال الأدميرال إيراني في مطار "جناح" الدولي في كراتشي فجر اليوم السبت القنصل العام الايراني في كرانشي حسن نوريان، والملحق العسكري الايراني في باكستان العقيد محمد محسن شهابي، ومجموعة من المسؤولين العسكريين الباكستانيين.

ومن المقرر أن يحضر قائد القوات البحرية وأعضاء الوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له المناورات البحرية الدولية "أمان 25" في ميناء كراتشي. وكان الفريق العملياتي للبحرية الإيرانية قد توجه إلى كراتشي للمشاركة في مناورات "أمان 25".

ومن بين الخطط الأخرى لزيارة قائد القوات البحرية الايرانية إلى كراتشي الاجتماع مع قائد البحرية الباكستانية وحضور مؤتمر "أمان" الدولي للحوار وزيارة القسم العملياتي لمناورات "أمان" الدولية.

وانطلقت الجمعة في ميناء كراتشي فعاليات المناورات البحرية التاسعة "أمان 2025" والمؤتمر البحري الدولي الذي تستضيفه البحرية الباكستانية وتشارك فيه أكثر من 60 دولة.

وتحمل مناورات "أمان" البحرية الدولية هذا العام شعار "معا من أجل السلام" وتتمثل رسائله في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على النظام في البحر، وزيادة القدرات وبالتالي العمل كجسر بين المناطق، وتبادل الخبرات، والتفاهم المتبادل، والعزم الموحد ضد الإرهاب والجرائم في المجال البحري.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" قبل ايام، أعرب قائد البحرية الباكستانية عن ارتياحه لمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المناورات البحرية الدولية "أمان 25" وقال: "باكستان لديها تفاعلات بناءة للغاية مع البحرية الإيرانية، ونحن مستعدون برغبة وافرة لرفع مستوى هذا التعاون مع بلدنا الجار".

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