رئيس منظمة الطاقة النووية سیرعی مراسم افتتاح عدد من المشاريع النووية

وسيتم الیوم السبت، تشغيل عدد من المشاريع، بما في ذلك منشأة شاملة لاختبار السلامة التقنیة وآلة لحام المقاومة (RW) في منطقة الشهيد رئيسي النووية في أصفهان (موقع UCF) خلال الزيارة المرتقبة لمساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية إلى هذه المحافظة.

وسیزور غدا الأحد "محمد إسلامي"، برفقة مساعدیه وكبار مدراء الصناعة النووية، منطقة ساغند في محافظة يزد لحضور مراسم بدء عملية استخراج واستغلال المواد المشعة والعناصر المرتبطة بها في المجمع التعديني والصناعي الفريق الشهيد "قاسم سليماني".

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