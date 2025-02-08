٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85744055
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رئيس منظمة الطاقة النووية سیرعی مراسم افتتاح عدد من المشاريع النووية

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85744055
رئيس منظمة الطاقة النووية سیرعی مراسم افتتاح عدد من المشاريع النووية

طهران / 8 شباط/فبراير/ارنا- سيتم افتتاح وتشغيل عدد من المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا النووية خلال الزيارة المرتقبة لمساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد إسلامي" إلى محافظتي أصفهان ويزد وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وسيتم الیوم السبت، تشغيل عدد من المشاريع، بما في ذلك منشأة شاملة لاختبار السلامة التقنیة وآلة لحام المقاومة (RW) في منطقة الشهيد رئيسي النووية في أصفهان (موقع UCF) خلال الزيارة المرتقبة لمساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية إلى هذه المحافظة.

وسیزور غدا الأحد "محمد إسلامي"، برفقة مساعدیه وكبار مدراء الصناعة النووية، منطقة ساغند في محافظة يزد لحضور مراسم بدء عملية استخراج واستغلال المواد المشعة والعناصر المرتبطة بها في المجمع التعديني والصناعي الفريق الشهيد "قاسم سليماني".

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