بوركينا فاسو تعلن استعدادها لتوسيع العلاقات الشاملة مع إيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بوركينا فاسو "مجتبى فقيهي"، أمس الجمعة، رئيس الوزراء الجديد لبوركينا فاسو "ريمتالبا جان ايمانويل ويدراوغو" .

وهنأ سفير بلادنا في هذا اللقاء، "ريمتالبا جان ايمانويل ويدراوغو" على تعيينه رئيس وزراء لبوركينا فاسو، وقدم تقريرا عن أهم الأحداث في العلاقات الثنائية بين إيران وبوركينا فاسو خلال العامين الماضيين والوضع الراهن لهذه العلاقات إلى رئيس وزراء البلد المضيف.

وأعرب فقيهي عن امتنانه لتصويت بوركينا فاسو السلبي على القرار الغربي المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر هذا الإجراء مؤشرا على الثقة الوطنية لحكومة بوركينا فاسو في دخول اللعبة الدولية الكبرى إلى جانب قوتين عالميتين روسيا والصين.

وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، وقال إن حكومة بوركينا فاسو بقيادة الرئيس إبراهيم تراوري تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبذل جهوداً قيمة لاستكمال الاستقلال وإرساء الأمن لحياة شعبها.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الجديد لبوركينا فاسو،خلال اللقاء، استعداد حكومته لتوسيع العلاقات مع إيران بشكل شامل، موجها الشكر لإيران على دعمها.

وأضاف: هناك تعاون جيد بين البلدين الصديقين، إيران وبوركينا فاسو، منذ عدة عقود ومسؤولو بلدي راضون عن عملية التعاون الراهنة مع إيران، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وإن البلدين لديهما مواقف مشتركة في النضال ضد المستعمرين".

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